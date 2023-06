Hackers do Reddit ameaçam vazar dados roubados se a empresa não pagar US$ 4,5 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 14:41 Compartilhe

Um grupo de hackers está ameaçando vazar informações confidenciais que roubou do Reddit se a empresa de mídia social não pagar um resgate de US$ 4,5 milhões e abandonar os planos de começar a cobrar taxas de alguns desenvolvedores terceirizados. O grupo, conhecido como BlackCat, roubou os dados em fevereiro e inicialmente exigiu apenas a taxa de resgate. Na falta de uma resposta do Reddit, o grupo acrescentou que também quer que a empresa cumpra as demandas das dezenas de comunidades do Reddit que protestaram contra as taxas de desenvolvedor na semana passada.

O Reddit confirmou o hack de fevereiro na época em que ocorreu e disse que o grupo acessou algumas informações comerciais, mas nenhum dado de usuário. Na terça-feira, uma porta-voz do Reddit se recusou a comentar qualquer uma das demandas do grupo. O Reddit é um hub online gratuito que compreende mais de 100.000 comunidades ativas, conhecidas como subreddits, dedicadas a uma variedade de assuntos. Na semana passada, muitas comunidades pararam de funcionar e se comprometeram a permanecer no escuro por dois dias ou mais para protestar contra as taxas, que foram anunciadas em abril e devem entrar em vigor em 1º de julho.

Dias antes do apagão entrar em vigor, o presidente-executivo do Reddit, Steve Huffman, defendeu a decisão da empresa de impor taxas a aplicativos Reddit de terceiros, dizendo que elas se aplicam apenas àqueles que geram receita e consomem grande parte de sua interface de programação de aplicativos, ou API. Ele disse que a mudança de política afeta uma fração dos desenvolvedores e observou que é caro para o Reddit manter sua API. “O Reddit precisa ser um negócio autossustentável e, para isso, não podemos mais subsidiar entidades comerciais que exijam uso de dados em larga escala”, disse ele em um post na plataforma.

