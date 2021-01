Hacker invade cinto de castidade, sequestra pênis de usuário e pede resgate

Hackers aproveitaram uma falha de segurança em um cinto de castidade eletrônico masculino e “sequestraram” o pênis de um usuário do aparelho. As informações são do IG.

Produzido por uma empresa chinesa chamada Qiui, o cinto de castidade Cellmate possui uma falha em sua interface de comunicação que permite o bloqueio do aparelho pela internet, e impede que ele reaja aos sinais de desbloqueio enviados por um servidor.

Foi o que aconteceu a um usuário do aparelho que, de acordo com a Vice News, se identifica apenas como Robert e disse que o invasor pediu um resgate de 0,02 Bitcoin (cerca de R$ 3,5 mil).

O caso foi descoberto por um pesquisador de segurança do site Vx Underground, que coleta amostras de malware. Ele disse que o usuário do cinto de castidade recebeu uma mensagem de um hacker dizendo “seu pênis agora é meu!”.

O aparelho foi projetado para travar um anel de metal sob o pênis do usuário, mas em caso de invasão de um hacker que bloqueie o destravamento, é necessário o uso de ferramentas de corte para “libertar o membro”, uma vez que não há uma função de emergência que o abra.

A vulnerabilidade nos aparelhos foi descoberta em junho de 2020 e a empresa fez uma atualização do software do aparelho corrigindo a maior parte dos problemas, porém deixou a versão antiga no ar. E apenas os novos usuários tiveram acesso à correção. Quem utilizava o aparelho antes da atualização não foi informado que deveria baixá-la.

