‘Hacker da Vaza Jato’ relata à PF que Bolsonaro questionou se conseguiria invadir urnas eletrônicas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2023 - 11:32 Compartilhe

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira, 2, Walter Delgatti Neto, conhecido como “Hacker da Vaza Jato”, durante a Operação 3FA. Ele teria dito em depoimento à corporação que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) supostamente o questionou se conseguiria invadir as urnas eletrônicas se estivesse munido do código-fonte dos equipamentos.

A reunião entre Walter e Jair Bolsonaro teria ocorrido no Palácio da Alvorada, em Brasília (DF). A IstoÉ teve acesso ao despacho assinado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, no qual contém o depoimento de Walter Delgatti em que afirmou o plano de invadir as urnas não foi adiante porque ” o acesso que foi dado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi apenas na sede do Tribunal” e ele não poderia ir até o local.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias