Hábitos de Meghan Markle rendem apelido dado por vizinhos em Los Angeles, na Califórnia

De acordo com informações da publicação Page Six, Meghan Markle, a Duquesa de Sussex e esposa do Príncipe Harry, ganhou um apelido dos seus vizinhos de bairro em Los Angeles, Califónia, nos Estados Unidos. Por não interagir muito com os vizinhos os moradores locais começaram a chama-la de ‘Princesa de Montecito’. Com informações de Quem.



+ Veja objetos, símbolos e amuletos que atraem riqueza

+ Anitta conta o que a levou a fazer tatuagem no ânus

+ Ancestral humano desconhecido deixou pegadas estranhas na África



O casal se mudou para o bairro de Los Angeles há dois anos após terem deixado a realeza britânica, no Reino Unido. Além de não socializar com os vizinhos, a Duquesa também tem hábitos específicos quando sai de casa. “Se ela for almoçar ou jantar em Beverly Hills ou West Hollywood, ela geralmente liga com antecedência e pede uma mesa completamente isolada”, afirmou uma fonte à revista britânica Closer.

“De um modo geral, hoje em dia ela gosta de lugares sofisticados como Cecconi’s, Sunset Tower, Sugarfish ou Lucky’s steakhouse em Montecito, que foi recomendado por Oprah [Winfrey]. Tornou-se o favorito deles”, alegou a fonte.

O bairro conta com a presença de muitas outras celebridades, mas o casal dificilmente interage com qualquer pessoa. Eles moram com seus dois filhos: Archie, de 3 anos de idade, e Lilibet, de 1. “[Harry] acorda de madrugada para alimentar, banhar e vestir as crianças. Meghan costuma estar muito ocupada com chamadas de negócios em videochamadas ou indo à Los Angeles para reuniões, para as quais Harry muitas vezes a leva de carro. Então ele volta para as crianças o mais rápido possível porque não gosta de deixá-las com babás”, disse a fonte ao Closer.