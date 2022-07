Habilidoso, bom passe e polivalente: conheça as características de Bruno Tabata, alvo do Palmeiras Para entender como joga o meia-atacante do Sporting, o LANCE! foi atrás de um jornalista português, que contou um pouco do que o palmeirense pode esperar do jogador







O Palmeiras voltou ao mercado e está tentando contratar o brasileiro Bruno Tabata, do Sporting de Portugal. As tratativas seguem entre os dois clubes, mas a notícia da proposta já aguçou a curiosidade dos palmeirenses para saber como joga e qual é a posição do atleta. Por isso, o LANCE! foi atrás de um jornalista português para explicar um pouco do que o meia-atacante poderia oferecer para Abel Ferreira.

Aos 25 anos, Tabata é canhoto e está no Sporting desde 2020, quando foi contratado junto ao Portimonense, onde ficou por quatro temporadas e apareceu para o público, sendo chamado inclusive para a Seleção Brasileira sub-23, com a qual conquistou o Torneio de Toulon de 2019. No Brasil, ele foi formado na base do Atlético-MG, mas deixou o clube sem ter estreado como profissional por lá.

Em Portugal ele não é titular do Sporting, mas tem suas qualidades reconhecidas. É o que diz o jornalista Rafael Soares, do jornal Record. Em conversa com o LANCE!, o repórter português elogiou bastante Tabata, mas deixou claro que não se trata de jogador com velocidade. Além disso, é um atleta com boa finalização, apesar de poucos gols. Em 52 partidas pelo clube, marcou oito gols e deu seis assistências.

– Tabata é um jogador bastante habilidoso para trabalhar e driblar em espaços curtos. Tem uma capacidade técnica muito acima da média. Tem por hábito definir bastante bem, porque alia essa capacidade técnica à inteligência e à visão de jogo que possui. Tem também uma boa capacidade de passe. Pode jogar por fora, mas sente-se confortável a jogar por dentro do bloco pelas características dele.

– Por outro lado, não é um jogador que se destaca propriamente pela velocidade ou por constantes acelerações. Não digo que é lento, mas também não é propriamente rápido. Também é um jogador com poucos gols, como podemos ver pelos números, embora tenha uma facilidade de finalização interessante – analisou o jornalista luso.

Pelas características descritas por Rafael Soares, podemos imaginar que Tabata está muito mais para uma reposição a Gustavo Scarpa, que deixa o Verdão no fim do ano, do que para Gabriel Veron, que foi negociado com o Porto-POR na última semana. A conclusão sobre isso fica ainda mais clara, quando o repórter do Record explica como o jogador brasileiro tem atuado durante sua passagem por Portugal.

– No Portimonense destacou-se como extremo direito, mas não pense que será um extremo de ir para a linha de fundo e cruzar – afirmou Rafael antes de completar:

– O Sporting joga num 3-4-3, com os laterais fazendo o corredor todo. Ou seja, Tabata faz parte dos três elementos da frente. Já foi utilizado como atacante interior direito, mas também já foi testado como falso 9 (por exemplo, nesta pré-temporada) e como meia central (na linha de quatro pelo meio), que foi uma boa surpresa. Aliás, acreditava-se que ele poderia ser uma alternativa para a saída do João Mário, em 2021. No fundo, como se pode ver, é extremamente polivalente.

Pelo esquema tático e pela concorrência no setor, Tabata acaba sendo uma opção de banco para Rúben Amorim, técnico do Sporting. Apesar disso, Rafael Soares acredita que o brasileiro poderia ganhar mais minutos, mas dificilmente conseguirá isso nesta temporada.

– É um jogador que está longe de ser dos mais utilizados por Rúben Amorim. Em 2021/22, foi o 17º jogador mais utilizado e fez pouco mais de 1000 minutos. O trio de ataque no Sporting contava com Pedro Gonçalves, Paulinho e Sarabia, que agora foi substituído pelo Francisco Trincão. Ainda há Marcus Edwards, por exemplo, que também joga melhor pela direita.

– Ainda assim, penso que o Tabata poderia somar mais minutos, principalmente pela criatividade que consegue aportar para a equipe, que nem sempre conseguia ter uma variedade de ideias no processo ofensivo. Pela amostra na pré-temporada, também parece que dificilmente subirá na hierarquia – argumentou o repórter português.

O Palmeiras teve sua primeira investida rejeitada pelo Sporting, já que ofereceu 3 milhões de euros fixos (R$ 16,3 milhões) + 2 milhões de euros em objetivos (R$ 10,86 milhões), enquanto os portugueses querem 5 milhões de euros fixos (R$ 27,15 milhões). Assim, o Verdão tenta acordar uma forma de pagamento com a qual consiga chegar nos valores pedidos para contratar Tabata por quatro temporadas.

