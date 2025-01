Haas faz história ao anunciar alemã como engenheira de corrida

LONDRES, 21 JAN (ANSA) – A alemã Laura Muller, de 33 anos, se tornou nesta terça-feira (21) a primeira mulher na história da Fórmula 1 a assumir o cargo de engenheira de corrida.

Formada em engenharia automotiva pela Universidade Técnica de Munique, Muller trabalhará no decorrer de 2025 ao lado do francês Esteban Ocon, piloto da Haas.

Embora seja a primeira mulher a desempenhar a função na principal categoria do automobilismo mundial, Muller tem muita experiência no mundo dos motores, pois acumula passagens no Mundial de Endurance (WEC), na GT3 e no Deutsche Tourenwagen Masters (DTM).

A função de Muller será orientar Ocon sobre o ritmo da prova e planejar estratégias de pit stop, bem como adaptar a situação da corrida em casos de alterações climáticas e incidentes. A alemã ainda analisará dados de telemetria e detectará possíveis problemas.

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, declarou que a novidade representa uma “grande mudança” para a escuderia. Além disso, o japonês comentou que Ronan O’Hare desempenhará a mesma função de Mueller, mas com o jovem Oliver Bearman.

“Ela possui muita determinação e trabalha muito, tem bastante ética no trabalho. Em termos de personalidade, Ocon também é muito determinado, então acho que eles combinam. A determinação de Laura é o que mais me impressiona”, analisou Komatsu.

Outra mulher, Carine Cridelich, se juntará a Haas a partir de março como chefe de estratégia. (ANSA).