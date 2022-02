Haas é primeira equipe a apresentar carro de 2022

ROMA, 4 FEV (ANSA) – A Haas passou na frente das rivais e foi a primeira equipe a divulgar imagens do carro que utilizará na temporada de 2022 da Fórmula 1.

O VF-22, que vai ser conduzido por Mick Schumacher e Nikita Mazepin, apareceu somente em algumas imagens computadorizadas e mostrou a pintura que utilizará no primeiro ano da nova era do regulamento da categoria.

Sem ter realizado nenhum evento para apresentar o monoposto, a Haas só deverá mostrar o modelo no primeiro teste da pré-temporada, em Barcelona, entre os dias 23 e 25 de fevereiro.

O novo modelo da Haas não teve muitas modificações, já que a equipe manteve o vermelho, azul e branco. A lanterna da temporada de 2021 da F1 adotou essa coloração após a chegada do russo Mazepin, pois a principal patrocinadora do time é uma das empresas do pai do piloto.

As fotografias divulgadas pelas Haas, no entanto, foram uma chance do público ver como ficará os monopostos de acordo com as novas medidas aerodinâmicas da principal categoria do automobilismo mundial. (ANSA).

Saiba mais