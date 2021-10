Haaland volta após lesão, marca duas vezes, e Borussia Dortmund vence o Mainz no Alemão

O Cometa passou mais uma vez na Alemanha. Neste sábado, o Borussia Dortmund venceu o Mainz pela oitava rodada da Bundesliga com show do atacante Erling Haaland. Voltando de lesão, o camisa 9 norueguês marcou duas vezes na vitória por 3 a 1. Reus completou o placar e Burkardt fez para os visitantes.

Haaland está na briga pela Chuteira de Ouro (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

GOLAÇO NO INÍCIO

Jogando em casa, o Borussia Dortmund se lançou ao ataque e abriu o placar logo com menos de três minutos. Meunier foi na linha de fundo, cruzou para a área e bola sobrou para Reus. O capitão aurinegro soltou uma bomba e não deu chances para o goleiro Robin Zentner.



SEMPRE ELE

Na etapa final, antes dos dez minutos, Haaland pegou rebote após cobrança de de escanteio, tentou limpar a marcação, mas o zagueiro Widmer levou a mão à bola e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, o camisa 9 bateu forte no meio e marcou o segundo para o time da casa.

PRESSÃO

No fim do jogo, quando o 2 a 0 parecia definido, o Mainz subiu a marcação, aproveitou erro do goleiro Kobel na saída de bola e Jae-Sung Lee entregou para Michael Burkardt. Dentro da área, o camisa 29 tirou do goleiro do Borussia Dortmund e diminuiu a vantagem aurinegra.

FECHOU A CONTA

Após o gol, o Mainz se lançou ao ataque, mas Haaland decretou a vitória em contra-ataque. Bellingham roubou no campo de ataque, tocou para o camisa 9, que ficou cara a cara com o goleiro e marcou. Foi o nono gol do norueguês seis jogos na Bundesliga, o 13º em nove partidas na temporada 2021/22.

SEQUÊNCIA

​Na próxima rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund visita o Arminia Bielefeld, enquanto o Mainz encara o Augsburg, em casa. Antes, porém, os Aurinegros têm compromisso com o Ajax, fora de casa, pela Champions League.

