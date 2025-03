Haaland sofre lesão e é dúvida para jogo contra Itália,diz mídia

LONDRES, 31 MAR (ANSA) – O Manchester City confirmou que o atacante Erling Haaland sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante o jogo contra o Bournemouth, pela Copa da Inglaterra, após se chocar com uma placa de publicidade à beira do gramado.

O artilheiro, que chegou a marcar o primeiro gol da vitória dos Citizens por 2 a 1, deixou o Vitality Stadium de muletas e com uma bota ortopédica no pé esquerdo.

A equipe britânica informou que o centroavante buscará uma “consulta especializada” para confirmar a extensão da lesão, mas o jornal Gazzetta dello Sport cogitou que Haaland poderá desfalcar a Noruega no duelo contra a Azzurra, pelas eliminatórias europeias para Copa do Mundo de 2026.

O Manchester City, contudo, mencionou que está esperançoso em vê-lo retornar à ação entre o último jogo da Premier League, em 25 de maio, e o início do Mundial de Clubes, em 14 de junho. Já Itália e Noruega vão se enfrentar no dia 6 de junho.

Após a derrota nas quartas de final da Liga das Nações contra a Alemanha, a Azzurra foi colocada no grupo I das eliminatórias, junto com Noruega, Moldávia Estônia e Israel. (ANSA).