Haaland se cobra e afirma que tem que marcar mais gols no Dortmund Após derrota para o Bayern de Munique, atacante norueguês disse que clube tem que aproveitar todas as oportunidades que cria para superar principal rival alemão

Apesar do excelente início de temporada, o atacante Erling Haaland afirmou que tem que marcar mais gols após sair derrotado para o Bayern de Munique por 3 a 2 no último sábado pelo Campeonato Alemão. O norueguês sofreu sua terceira derrota no clássico, mas deixou tento ao final da segunda etapa.

– Tenho que marcar mais gols. Neste nível, se não marcarmos nas ocasiões que criamos, não vamos ganhar. O Bayern é o melhor time do mundo e temos que tirar algo destas partidas. Temos que trabalhar mais duro e dar um passo a mais e ser bons como eles.

O jovem de 20 anos teve um início de temporada espetacular e tem 11 gols e duas assistências em 11 partidas disputadas. Apesar disso, o Borussia Dortmund ocupa apenas a 3ª colocação na Bundesliga após ser ultrapassado pelo RB Leipzig ao final da 7ª rodada.

