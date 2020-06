Haaland salva o Borussia Dortmund e adia título do Bayern de Munique

A vitória do Borussia Dortmund (2º) por 1 a 0 nos acréscimos neste sábado contra o Fortuna Düsseldorf (16º) adiou a festa do título do Bayern de Munique (1º). O gigante da Baviera joga em seu estádio contra o Borussia Mönchengladbach (4º) mas não pode mais garantir seu oitavo título consecutivo neste sábado.

A sensação do futebol alemão, o norueguês Haaland, de 19 anos, fez de cabeça faltando 20 segundos para o apito final (90+5) e manteve as remotas chances de título para sua equipe. Nesta 31ª rodada da Bundesliga, o Dortmund está provisoriamente a quatro pontos do Bayern, que tem um jogo complicado no estádio do M’Gladbach.

Liderado pelo atacante francês Marcus Thuram, o Borussia Mönchengladbach tem feito uma ótima temporada e defende seu quarto lugar, que lhe garante uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Se vencer, o Bayern ficará a uma vitória do título, que seria o 30º de sua história. Poderá conseguir essa missão matematicamente na terça-feira, pela 32ª rodada, jogando fora de casa contra o Werder Bremen, penúltimo e na zona de rebaixamento.

Nos outros jogos disputados neste sábado, se destacaram duas goleadas: o Eintracht Frankfurt (9º) venceu o Hertha Berlin (10º) por 4 a 1 e o Werder Bremen impôs um 5 a 1 sobre o lanterna Paderborn e ganhou um fôlego necessário.

No domingo a 31ª rodada se encerra com dois jogos; Mainz-Augsburg e Schalke 04-Bayer Leverkusen.

— Jogos da 31ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Hoffenheim – RB Leipzig 0 – 2

– Sábado:

Colônia – Union Berlin 1 – 2

Fortuna Dusseldorf – Borussia Dortmund0 – 1

Wolfsburg – Freiburg 2 – 2

Paderborn – Werder Bremen 1 – 5

Hertha Berlim – Eintracht Frankfurt 1 – 4

(13h30) Bayern de Munique – B. Moenchengladbach

– Domingo:

(10h30) Mainz – Augsburg

(13h00) Schalke 04 – Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 70 30 22 4 4 90 30 60

2. Borussia Dortmund 66 31 20 6 5 82 35 47

3. RB Leipzig 62 31 17 11 3 77 32 45

4. B. Moenchengladbach 56 30 17 5 8 57 36 21

5. Bayer Leverkusen 56 30 17 5 8 56 40 16

6. Wolfsburg 46 31 12 10 9 44 38 6

7. Hoffenheim 43 31 12 7 12 42 52 -10

8. Freiburg 42 31 11 9 11 41 43 -2

9. Eintracht Frankfurt 38 31 11 5 15 53 56 -3

10. Hertha Berlim 38 31 10 8 13 44 55 -11

11. Schalke 04 38 30 9 11 10 35 47 -12

12. Colônia 35 31 10 5 16 48 59 -11

13. Union Berlin 35 31 10 5 16 37 54 -17

14. Augsburg 32 30 8 8 14 41 57 -16

15. Mainz 31 30 9 4 17 39 62 -23

16. Fortuna Dusseldorf 28 31 6 10 15 33 61 -28

17. Werder Bremen 28 31 7 7 17 35 64 -29

18. Paderborn 20 31 4 8 19 34 67 -33

bds/pm/aam

Veja também