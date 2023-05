Haaland quebra recorde no campeonato inglês e Manchester City recupera a liderança

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 19:48 Compartilhe

MANCHESTER (Reuters) – O atacante Erling Haaland, do Manchester City, marcou seu 35º gol no campeonato inglês na temporada e ajudou a garantir uma vitória por 3 x 0 sobre o West Ham United, um resultado que levou seu time de volta ao topo da tabela nesta quarta-feira.

O norueguês matou uma teimosa resistência do West Ham ao acertar uma finalização delicada para dentro das redes aos 25 minutos, para quebrar o recorde de número de gols em uma única temporada no futebol inglês.

O City, que começou a noite em segundo lugar após a vitória do Arsenal sobre o Chelsea na terça-feira, foi parado duas vezes pela trave, e frustrado pelo West Ham, ameaçado de rebaixamento, no primeiro tempo.

Mas Nathan Ake abriu o placar cinco minutos após o intervalo com uma cabeçada em cobrança de falta.

Haaland então aliviou a tensão no Etihad Stadium ao aproveitar um passe de Jack Grealish para vencer Lukasz Fabianski e ultrapassar a marca de 34 gols, que dividia com Andy Cole e Alan Shearer, com cinco jogos ainda pela frente.

Com os pontos garantidos, o substituto Phil Foden fez o 3 x 0 com um voleio espetacular aos 40 minutos do segundo tempo.

O City, que busca o quinto título em seis temporadas sob o comando de Pep Guardiola, tem 79 pontos em 33 partidas, e o Arsenal tem 78 e uma partida a mais. A equipe de Guardiola pode abrir quatro pontos de vantagem se vencer o Leeds United em casa no sábado.

(Reportagem de Martyn Herman)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias