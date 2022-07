Haaland passa em branco, Núñez brilha, Liverpool vence Manchester City e conquista Supercopa Alexander-Arnold abriu o marcador, Julian Álvarez empatou para os Sky Blues, mas Salah marcou o gol do título dos Reds







O Liverpool derrotou o Manchester City por 3 a 1 e conquistou o título da Supercopa da Inglaterra. O lateral Alexander-Arnold inaugurou o placar na primeira etapa. Com grande participação do VAR em decisões chaves do jogo, Julian Álvarez empatou para os Sky Blues, mas Salah, de pênalti, e Darwin Núñez, nos acréscimos, deram números finais ao duelo.

LÁ E CÁ

A partida começou animada e o Liverpool teve a primeira grande chance no jogo. Aos três minutos, Salah recebeu lançamento de Fabinho pela direita, driblou Cancelo, mas bateu pelo lado de fora da rede do gol. O Manchester City respondeu com De Bruyne finalizando da entrada da área ao lado do gol.

DESVIO CHAVE

Aos 20 minutos, Alexander-Arnold recebeu passe da entrada da área e finalizou com desvio em Aké para abrir o placar para os Reds. Tímido no jogo, Haaland teve sua primeira oportunidade aos 33 minutos ao receber cruzamento, ganhar do defensor e bater para defesa de Adrian.

DEFESAS DIFÍCEIS

No início da segunda etapa, Mahrez recebeu lançamento na área, limpou a marcaçã e bateu a queima-roupa para defesa de Adrian. Aos 18 minutos, Darwin Núñez saiu na cara do gol após passe de Henderson, mas finalizou para grande defesa de Ederson.

VAR EM AÇÃO

Aos 24 minutos, Phil Foden recebeu cruzamento pelo lado esquerdo e chutou para defesa de Adrian, mas Julian Álvarez completou para o gol no rebote após análise de impedimento na jogada. Aos 37 minutos, Salah colocou o Liverpool novamente na frente do placar após converter cobrança de pênalti marcado com o auxílio do VAR.

ACRÉSCIMO AGITADO

Nos acréscimos, Robertson recebeu cruzamento e escorou para Núñez ampliar de cabeça. Nos minutos finais, Haaland perdeu chance inacreditável após aproveitar rebote de Adrian em finalização de Foden e bateu no travessão com o goleiro caído.

