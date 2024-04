‘Haaland parece um jogador da quarta divisão’, diz comentarista na Inglaterra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/04/2024 - 19:55 Para compartilhar:

A fase de Erling Haaland, do Manchester City, não é das melhores. O centroavante vive jejum de cinco jogos sem gols no Campeonato Inglês e desperdiçou as chances que teve de marcar no clássico com o Arsenal no último domingo, jogo que acabou empatado por 0 a 0.

A atuação apagada de Haaland foi alvo de críticas de Roy Keane, ex-jogador do Manchester United e atual comentarista da emissora inglesa Sky Sports. “O nível de jogo dele está muito ruim. Em frente ao gol, é o melhor do mundo, mas no jogo geral, parece quase um jogador da League Two (a quarta divisão do futebol inglês).”

Roy Keane destacou uma oportunidade perdida pelo centroavante nos minutos finais da partida contra o Arsenal que poderia ter dado a vitória ao Manchester City. Em uma cobrança de escanteio, Haaland se desvencilhou da marcação na pequena área, ficou sozinho praticamente abaixo da trave e ‘furou’ na hora do chute.

Para o ex-atleta, o jogo de Haaland precisa melhorar, e isso deve acontecer nos próximos anos. “Ele é um atacante brilhante, é fantástico, mas precisa melhorar seu jogo, de modo geral”, afirmou Keane.

Micah Richards. ex-Manchester City, que também é comentarista da emissora, disse que o centroavante não utilizou toda a força física que tem no duelo contra o Arsenal. “Ele é um excelente finalizador, mas às vezes encontra dificuldades em algumas jogadas. Lá na frente, ele não usa todo o tamanho que tem e sua força.”

Embora o momento não seja tão favorável, Haaland se encaminha para ganhar sua segunda chuteira de ouro consecutiva. O atacante já acumula 18 gols na temporada no Campeonato Inglês e é o artilheiro do torneio.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias