Haaland não se surpreende com início meteórico: ‘Venho fazendo isso a vida toda’

O atacante norueguês Erling Haaland demonstrou tanta personalidade em uma entrevista quanto a que tem dentro de campo. Aos 19 anos, o centroavante do Borussia Dortmund não se surpreende com a primeira temporada excelente que vem fazendo como profissional.

“Na verdade, não, porque venho fazendo isso a vida toda. Era o que eu queria fazer quando era mais novo. É o que eu faço. Sempre soube que eu seria um bom jogador, mas as coisas estão indo rapidamente. Eu gosto dessa velocidade!”, afirmou, em entrevista à revista FourFourTwo.

Haaland contou se inspirar em outro grande atacante, o sueco Ibrahimovic. “Gosto da mentalidade dele e de como ele vê as coisas diferentes. Acho que sempre tive essa confiança também, sou apenas eu. Também gosto de como ele muda de um clube para o outro, em outro país, o que não é fácil. Mas ele sempre entra e faz os gols, desde o primeiro segundo. Eu gosto de ver isso”, contou o jovem norueguês.

Antes de Ibrahimovic, no entanto, Haaland já tinha um exemplo dentro de casa: o pai Alfie, que passou por times como o Manchester City na carreira. “Como sou filho dele, sempre houve pressão, mas gostei disso. Sempre foi uma motivação para me tornar melhor que ele e viver a vida que ele viveu, viver do futebol. É possivelmente o melhor emprego que se pode ter”, comentou o atacante do Borussia Dortmund.

A média de gols de Haaland é impressionante: em 33 jogos por clubes nesta temporada, são 40 gols. Apenas na Liga dos Campeões, são 10 gols em oito jogos.