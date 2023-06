Haaland marca, mas Noruega perde de virada para Escócia nas Eliminatórias da Euro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/06/2023 - 15:27 Compartilhe

Apesar de sair na frente com o artilheiro Erling Haaland, a Noruega foi derrotada pela Escócia por 2 a 1 neste sábado (17), em Oslo, sofrendo dois gols em dois minutos, em jogo válido pelo Grupo A das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Após ficar fora da seleção nas datas Fifa de março por lesão, Haaland reapareceu e balançou as redes no início do segundo tempo (61′) para colocar os noruegueses na frente, convertendo pênalti que ele mesmo sofreu.

Aos 22 anos, o atacante marcou seu 22º gol pela Noruega em 24 jogos, e o 54º nesta temporada, contando o desempenho pelo Manchester City.

Mas nos minutos finais, após Haaland ser substituído por Mats Daehli, Lyndon Dykes (87′) e Kenny McLean (89′) viraram o jogo para a Escócia.

Os escoceses lideram a chave com 9 pontos em três jogos, à frente de Espanha (3 pontos em dois jogos), enquanto os noruegueses se mantêm com apenas um ponto em três rodadas.

