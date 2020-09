Haaland marca e Noruega vence a primeira na Liga das Nações Seleção foi até a Irlanda do Norte e goleou a rival por 5 a 1, recuperando-se na Segundona da competição. Atacante-sensação Haaland vez dois gols e comandou a equipe

Além dos jogos da Liga A (Primeira Divisão) – Bósnia 1×2 Polônia e Holanda 0x1 Itália – nesta segunda-feira, ocorreram outros seis pelas divisões intermediárias da Liga das Nações da Uefa. O destaque ficou com a goleada da Noruega, fora de casa, sobre a Irlanda do Norte, por 5 a 1, com o atacante Haaland (sensação do Borussia Dortmund, da Alemanha) marcando dois gols.



Liga B (Segunda Divisão)

Grupo 1 – A Noruega se recuperou da derrota em casa para a Áustria na primeira rodada. Foi até Belfast, no Windson Stadium, e goleou a Irlanda do Norte por 5 a 1. Haaland marcou dois gols, assim como Soerloth. Elyonoussi completou para os noruegueses, com McNair fazendo o gol dos norte-irlandeses.

No mesmo grupo, uma surpresa: em casa, a Áustria foi derrotada

por 3 a 2 pela Romênia. Os gols dos visitantes foram de Alibec, Grigore e Maxim. Para os austríacos os gols fora de Baumgartner e Onisino.

Com os resultados, a Romênia passou para a liderança, com 4 pontos; Áustria e Noruega têm três pontos e Irlanda do Norte tem um.

Grupo 2 – Surpresa. Depois de vencer a Eslováquia fora de casa na estreia, a República Tcheca entrou como favorita para derrotar a Escócia, em casa. Mas deu zebra. Com gols de Dyker e Christie (de pênalti), os escoceses venceram por 2 a 1 (Pesek descontou). Já em Israel, a seleção local ficou no 1 a 1 com a Eslováquia. Os gols foram de Elmkies (para Israel) e Duris.

A liderança é da Romênia, com 4 pontos, seguido da República Tcheca, com 3. Israel (2 pontos) e Eslováquia (1) fecham a lista.

Liga C (Terceira Divisão)

Grupo 4 – Os times que jogaram em casa foram derrotados. O Casaquistão perdeu por 2 a 1 para Belarus. Aimbetov fez o gol cazaque, com Bordachev e Lisakovich marcando os tentos dois visitantes. Em Tirana, a Albânia viu a Lituânia vencer por 1 a 0, gol de Kazlauskas.

Vale destacar que na primeira rodada, os visitantes também venceram seus jogos. Com isso, todos os selecionados estão com três pontos.

