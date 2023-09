Haaland faz 3 gols, Manchester bate Fulham e mantém 100% no Inglês; Tottenham goleia e encosta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 13:12 Compartilhe

O Manchester City dá fortes indícios que seguirá dominando o Campeonato Inglês por mais uma temporada. Os comandados de Pep Guardiola golearam o Fulham em casa por 5 a 1 neste sábado, pela quarta rodada, e mantiveram os 100% de aproveitamento no torneio, retomando a liderança isolada. Erling Haaland mais uma vez foi o homem-gol do confronto e marcou três vezes, completando o primeiro hat-trick da temporada.

Com o brasileiro Richarlison perdendo o posto de titular na equipe, o Tottenham mantém a perseguição ao time azul de Manchester. Com uma vitória por 5 a 2 sobre o Burnley, o time londrino chegou a 10 pontos, na segunda posição, empatado com o West Ham. Liverpool e Arsenal poderão atingir a mesma pontuação no complemento da rodada.

O baiano Carlinhos Brown cantou para os torcedores presentes no estádio logo antes da abertura da partida. Logo depois, o artista brasileiro deu espaço para outro show, do atacante norueguês, que deu uma assistência e marcou três gols.

O Manchester City pressionou a defesa do Fulham e conseguiu tirar o zero do placar aos 30 minutos. Kovacic enfiou bola para Haaland, que bateu para o meio da área, onde estava Julián Álvarez. Mal deu tempo de o VAR checar o lance e o Fulham já empatou. Após escanteio na área e desvio, a bola rebateu e o zagueiro Tim Ream mandou para as redes. Nos acréscimos, em outra jogada de escanteio, o zagueiro Nathan Aké meteu a cabeça na bola e recolocou o time da casa em vantagem.

No início do segundo tempo, aos 13 minutos, Álvarez devolveu o presente para Haaland tirar do goleiro e fazer 3 a 1, ampliando a vantagem do time de Manchester. Impiedoso, o City conseguiu pênalti com Álvarez aos 25. Haaland foi para a cobrança e fez mais um. Para completar seu primeiro hat-trick da temporada, o artilheiro da última edição do campeonato fez mais um nos acréscimos, completando cruzamento após boa jogada de Gómez.

Jogando em casa, o Burnley entrou ligado e abriu o placar logo aos 4 minutos com Forster. Com uma cavadinha e muita frieza, Heung Min-Son empatou aos 15. A virada do Tottenham veio nos acréscimos do primeiro tempo, com Romero acertando um chutaço de fora da área. A goleada começou no segundo tempo, com um golaço de Maddison. Son completou o hat-trick, com um chute de primeira e com finalização rasteira após ótima bola enfiada por Pedro Porro. Bronwhill ainda descontou no fim.

Logo após anunciar um pacotão de reforços nos últimos momentos da janela de transferências, o Nottingham Forest derrotou o Chelsea fora de casa por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Anthony Elanga, emprestado pelo Manchester United. O atacante recebeu de Awoniyi e saiu cara a cara com o goleiro para marcar. Com apenas uma vitória em quatro jogos, o Chelsea soma quatro pontos e ocupa a 11ª posição na tabela. Já o Forest está em nono, alcançando os seis pontos.

Mais cedo neste sábado, Everton e Sheffield empataram por 2 a 2 e permanecem sem vencer após quatro rodadas. Os dois times possuem um ponto cada e ocupam a 17ª (Sheffield) e 18ª (Everton) posições da tabela. Brentford e Bournemouth empataram pelo mesmo placar. O Brentford está em sétimo, com seis pontos, permanecendo invicto. Já o Bournemouth é o 16º, com dois pontos, e segue sem vencer.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias