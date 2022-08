Haaland faz 2 e City estreia com vitória no Inglês; United perde em casa

AFP 07/08/2022 - 15:00 Compartilhe

O Manchester City estreou no Campeonato Inglês com uma vitória fora de casa sobre o West Ham por 2 a 0, com dois gols do atacante norueguês Erling Haaland, principal contratação da equipe para a temporada.

Haaland abriu o placar para os ‘Citizens’ aos 36 do primeiro tempo, cobrando pênalti que ele mesmo sofreu.

Depois do intervalo, o norueguês fez fez mais um, aproveitando assistência do meia belga Kevin de Bruyne.

Na disputa particular entre City e Liverpool, os ‘Citizens’ começam com dois pontos à frente na primeira rodada do Campeonato Inglês, já que os ‘Reds’ empataram no sábado em 2 a 2 com o Fulham.

Já o Manchester United foi derrotado neste domingo em casa para o Brighton por 2 a 1, no primeiro jogo oficial da equipe sob comando do técnico holandês Erik Ten Hag, que começou com o astro Cristiano Ronaldo no banco de reservas.

O alemão Pascal Gross marcou os dois gols do Brighton na partida ainda no primeiro tempo, enquanto os ‘Red Devils’ descontaram com gol contra do argentino Alexis Mac Allister.

Apesar de ter mais posse de bola, o United pouco levou perigo ao gol do Brighton, que criou mais chances na partida e poderia ter saído com uma vitória mais elástica.

No segundo tempo, Ten Hag colocou em campo Christian Eriksen e Cristiano Ronaldo, que deram mais força ofensiva à equipe, mas não o suficiente para evitar a derrota.

Em outro jogo deste domingo, Leicester recebeu o Brentford e chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas cedeu o empate nos minutos finais da segunda etapa.

— Jogos da 1ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sexta-feira:

Crystal Palace – Arsenal 0 – 2

– Sábado:

Fulham – Liverpool 2 – 2

Tottenham – Southampton 4 – 1

Newcastle – Nottingham 2 – 0

Leeds – Wolverhampton 2 – 1

Bournemouth – Aston Villa 2 – 0

Everton – Chelsea 0 – 1

– Domingo:

Leicester – Brentford 2 – 2

Manchester United – Brighton 1 – 2

West Ham – Manchester City 0 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Tottenham 3 1 1 0 0 4 1 3

2. Arsenal 3 1 1 0 0 2 0 2

. Bournemouth 3 1 1 0 0 2 0 2

. Manchester City 3 1 1 0 0 2 0 2

. Newcastle 3 1 1 0 0 2 0 2

6. Brighton 3 1 1 0 0 2 1 1

. Leeds 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Chelsea 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Brentford 1 1 0 1 0 2 2 0

. Fulham 1 1 0 1 0 2 2 0

. Leicester 1 1 0 1 0 2 2 0

. Liverpool 1 1 0 1 0 2 2 0

13. Manchester United 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Wolverhampton 0 1 0 0 1 1 2 -1

15. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1

16. Aston Villa 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Crystal Palace 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Nottingham 0 1 0 0 1 0 2 -2

. West Ham 0 1 0 0 1 0 2 -2

20. Southampton 0 1 0 0 1 1 4 -3

./bds/dam/dr/cb