Haaland esteve próximo de clube italiano, revela dirigente Giuseppe Marotta afirmou que um dos seus maiores arrependimentos foi não ter contratado Haaland no período em que era CEO da Juventus

Giuseppe Marotta, ex-CEO da Juventus, revelou que teve a oportunidade de contratar Erling Haaland para a equipe de Turim. Durante o Trento Sport Festival, o dirigente afirmou que se sente arrependido por não ter concretizado a operação.

– Um dos meus maiores arrependimentos foi o acordo com Haaland. Eu era CEO da Juventus e tivemos a oportunidade de contratá-lo por dois milhões de euros (R$ 12 milhões na cotação atual) do Molde. Esteve próximo. Agora é impossível ver Haaland no Campeonato Italiano.

Haaland atuou com a camisa do Molde entre 2017 e 2019 antes de se transferir para o RB Salzburg com apenas 18 anos de idade. Com a camisa do clube austríaco, o centroavante fez muito sucesso e conseguiu rumar para o Borussia Dortmund.

Na próxima janela de transferências, Haaland é cotado para vestir as camisa de Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Manchester City. O artilheiro ainda não definiu seu futuro, mas está certo de que não pretende permanecer no Dortmund.

