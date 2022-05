Haaland está perto de fechar transferência para o Manchester City, diz mídia alemã

BERLIM (Reuters) – O atacante Erling Haaland, artilheiro do Borussia Dortmund, está perto de fechar um acordo de transferência para o Manchester City, disseram vários meios de comunicação alemães nesta segunda-feira.





O norueguês Haaland, de 21 anos, está entre as principais perspectivas de transferência para a próxima temporada, tendo marcado 61 gols em 66 jogos pelo clube do Vale do Ruhr na liga alemã desde que se juntou a eles no início de 2020.

Vários clubes de ponta, incluindo Real Madrid, Paris Saint-Germain e City, entre outros, têm sido ligados ao jogador.

A Sky Alemanha, que detém os direitos de transmissão da Bundesliga, informou na segunda-feira que o jogador havia informado o Borussia de seu desejo de sairM e que o Manchester City havia contactado o clube sobre a cláusula de liberação do jogador.

Vários outros meios de comunicação, incluindo o jornal Bild e a revista Kicker, citando fontes anônimas, também disseram que um acordo poderia ser finalizado nos próximos dias.

O clube não comentou sobre o assunto nesta segunda-feira.

O Dortmund está interessado no atacante Karim Adeyemi, do Salzburgo, como um possível substituto para Haaland.

(Reportagem de Karolos Grohmann)