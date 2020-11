Haaland elogia o jovem Youssoufa Moukoko: ‘Maior talento do mundo’

Grande nome da vitória do Borussia Dortmund sobre o Hertha Berlin com quatro gols marcados, o atacante Erling Haaland, que foi eleito o Golden Boy 2020, tem a companhia de mais uma grande promessa no clube alemão. O jovem Youssoufa Moukoko, que completou 16 anos na sexta-feira, estreou profissionalmente no sábado e foi elogiado pelo camisa 9.

+ Veja a tabela da Bundesliga

– Adoraria brincar com ele. Ele é o maior talento do mundo neste momento. Ele é um jogador muito forte e tem apenas 16 anos. Uma grande carreira o espera – disse Haaland, que foi substituído justamente Moukoko no segundo tempo.

Com 16 anos e um dia, Youssoufa Moukoko se tornou o jogador mais jovem a entrar em campo na Bundesliga, superando o recorde de Nuri Sahin, ex-Borussia Dortmund e Real Madrid. O meia entrou em campo pela primeira vez com 16 anos e 335 dias.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também