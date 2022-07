Haaland e mais reforços são apresentados pelo City com festa: ‘Grande desafio’

O domingo foi de festa no Etihad Stadium. Em um grande evento, o Manchester City apresentou os seus reforços para a temporada 2022/203. Quem encabeça a lista é Erling Haaland, sensação do Borussia Dortmund. Além do atacante, acertaram com o clube: Stefan Ortega, Julián Álvarez e Kalvin Phillips.

“É um grande desafio. É um novo país, nova liga, novo treinador… tudo novo. Eu sei como é chegar a um novo clube, já fiz isso algumas vezes antes. É muito bom vê-los (torcedores) aqui. Será muito bom. Tenho certeza que teremos bons momentos juntos. A expectativa para a temporada é chegar ao time e conseguir conexões. Quero me divertir, marcar gols e vencer os jogos. É simples”, falou Haaland.

Com apenas 21 anos, o craque norueguês vinha sendo a principal arma do Borussia Dortmund, tendo feito 89 jogos com a camisa do clube alemão e 86 gols. Ele é visto como a maior contratação na janela de transferência do futebol europeu.

“O torcedor pode esperar um jogador que sorri muito e gosta muito do jogo. Como tenho feito toda a minha carreira, vou tentar aproveitar cada momento e não pensar muito. Pensar demais não é bom. Eu tento relaxar quando posso e trabalhar duro. Espero que eu possa trazer um pouco mais de qualidade. Comigo como atacante, quero me divertir. Quando me divirto, faço gols e gosto de jogar. Espero sorrir muito”, ressaltou.

Ele ainda relembrou dos jogos entre Borussia e Manchester City. “Você vê as coisas na TV, mas, quando de fato encontra as pessoas, é totalmente diferente. Eu experimentei um pouco disso. (Contra o City) Fiquei 25 minutos sem nem tocar na bola. Cheguei até falar ao Gündogan: ‘Por favor, parem de fazer essetiki-takao tempo todo”, finalizou.

Haaland não foi o único reforço apresentado pelo City, que trouxe também o goleiro Stefan Ortega, ex-Arminia Bielefeld, o meia Kalvin Phillips, ex-Leeds United, e o atacante Julián Álvarez, ex-River Plate. Álvarez, de 22 anos, fez história ao marcar seis gols na vitória por 8 a 1 do clube argentino sobre o Alianza Lima, na fase de grupos da Libertadores deste ano.

O clube inglês fará a pré-temporada nos Estados Unidos, visando o primeiro compromisso na temporada, que será frente ao Liverpool, pela Supercopa da Inglaterra. O duelo está marcado para o dia 30 de julho.