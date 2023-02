Haaland é exaltado por Guardiola após recorde pelo City: ‘Nós te amamos’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/02/2023 - 19:54 Compartilhe

A goleada do Manchester City sobre o Bournemouth por 4 a 1 neste sábado ficou marcada por um feito impressionante do atacante Haaland, que chegou ao 27º gol no Campeonato Inglês e se tornou o maior artilheiro da história do clube em uma temporada da liga nacioanl. O feito animou o treinador Pep Guardiola, que fez muitos elogios ao norueguês.

“O impacto dele tem sido incrível. Nós o amamos e ele está fazendo muitos gols. Ele nos ajuda e nós estamos entendendo ele melhor, cada vez mais. Haaland é uma ameaça incrível para nossos oponentes, por isso estamos bastante gratos”, afirmou o técnico espanhol.

O gol deste sábado quebrou um jejum de duas partidas sem marcar do atacante, que aos 28 minutos do primeiro tempo foi às redes e fez história. Com 13 rodadas restantes, Haaland ainda pode aumentar o recorde nesta temporada.

O norueguês de 22 anos desembarcou em Manchester no início desta temporada, após ser comprado junto ao Borussia Dortmund por R$ 392 milhões. Em33 partidas marcou 33 gols (27 no Campeonato Inglês, 5 na Liga dos Campeões e 1 na Copa da Liga Inglesa).





Além de Haaland, Julián Álvarez, Phil Foden e o zagueiro Mepham, contra, marcaram os gols da equipe de Pep Guardiola. Lerma descontou para os donos da casa. O triunfo manteve o City na briga pelo título do Campeonato Inglês, com 55 pontos, dois a menos que o líder Arsenal, que venceu o Leicester City por 1 a 0 neste sábado.

Em uma temporada meteórica com o City, Erling Haaland já coleciona recordes quebrados na equipe, apesar de ainda não ter levantado nenhum troféu com a equipe. O Estadão elenca os feitos históricos logrados pelo atacante. Confira outros recordes de Haaland com a camisa do City:

– Jogador com mais gols nos primeiros cinco jogos do Campeonato Inglês: 9 gols;

– Atleta com mais gols no Campeonato Inglês no mês de agosto: 9 gols;

– Jogador mais rápido a alcançar 10 gols no Campeonato Inglês: 6 jogos;

– Primeiro jogador da história do Manchester City a marcar na estreia da Liga dos Campeões e do Campeonato Inglês;





– Jogador mais rápido a alcançar 25 gols sob o comando de Pep Guardiola: 20 jogos;

– Jogador mais jovem a marcar 25 gols no Campeonato Inglês;

– Primeiro jogador a marcar em seus quatro primeiros jogos fora de casa no Campeonato Inglês;

– Jogador com mais gols nas primeiras sete rodadas do Campeonato Inglês: 11 gols;

– Primeiro jogador a marcar três hat-tricks consecutivos em jogos em casa no Campeonato Inglês;

– Jogador mais rápido a marcar três hat-tricks na Campeonato Inglês: 8 jogos;

– Primeiro jogador do Manchester City a marcar em sete partidas consecutivas no Campeonato Inglês;

– Jogador mais rápido a anotar 20 gols em uma temporada do Campeonato Inglês: 14 jogos;

– Primeiro jogador a marcar 20 gols no Campeonato Inglês antes de janeiro;

– Jogador mais rápido a alcançar a marca de 4 hat-tricks no Campeonato Inglês: 19 jogos.

