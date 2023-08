Haaland é eleito o melhor jogador do ano na Inglaterra

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/08/2023 - 18:38 Compartilhe

O atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, foi eleito nesta terça-feira (29) o melhor do ano na Inglaterra, em reconhecimento a sua espetacular primeira temporada com os campeões da Premier League.

Na categoria feminina, o prêmio ficou com a estrela da seleção inglesa e do Aston Villa, Rachel Daly.

Organizada pela Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA), a votação tem a participação dos próprios atletas.

Em sua primeira temporada no futebol inglês, Haaland marcou 52 gols pelos ‘Citizens’, que além da Premier League conquistaram a FA Cup e a Liga dos Campeões.

O norueguês de 23 anos superou seus companheiros de City John Stones e Kevin De Bruyne, a dupla do Arsenal Bukayo Saka e Martin Odegaard, e o ex-atacante do Tottenham Harry Kane, agora no Bayern de Munique.

