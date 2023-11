Haaland é cortado da seleção norueguesa e pode desfalcar o City diante do Liverpool

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2023 - 13:23 Para compartilhar:

O atacante Haaland foi cortado da seleção norueguesa neste sábado por causa de uma lesão sofrida no tornozelo em amistoso da última quinta-feira diante das Ilhas Faroe. A Federação Norueguesa de futebol (NFF) informou a dispensa do jogador em comunicado no seu site. A lesão preocupa a comissão técnica do Manchester City que pode ficar sem o seu centroavante para encarar o Liverpool.

“A lesão não é grave, mas ele está com tantas dores e com funções um tanto restritas que o jogo diante da Escócia infelizmente chega um pouco cedo”, escreveu, em postagem, Ola Sand, médico da seleção.

O jogador se manifestou por meio de suas redes sociais. Lamentou a contusão e agora vai procurar um tratamento para retornar logo aos gramados. “Infelizmente vou perder o jogo com a Escócia. Desejo ao resto da equipe tudo de bom. Agora o que me aguarda é algum tratamento e, então, tentarei voltar o mais rápido possível.”

O jogo diante da Escócia não traz grandes mudanças em termos de classificação para as duas equipes. A Escócia já está na Euro 2024. Já a Noruega pode, na melhor das hipóteses, terminar em terceiro do grupo.

Diante do cenário, o City não sabe se poderá contar com o jogador para o duelo do próximo final de semana, quando a equipe comandada por Pep Guardiola enfrenta o Liverpool na briga direta pela liderança do Campeonato Inglês. Apenas um ponto separa o time de Manchester, líder com 28, do seu rival.

Depois da Data Fifa, o City tem uma sequência intensa, com um duelo contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões entre partidas contra Liverpool e Tottenham no Campeonato Inglês. Daqui a um mês, dia 19 de dezembro, estará em campo na semifinal do Mundial de Clubes, ainda sem adversário definido. Na decisão, pode pegar o Fluminense. O clube de Manchester chega ao final do ano com muitos desfalques por lesão: Kevin de Bruyne, John Stones, Nathan Ake, Mateo Kovacic, Ederson, Sérgio Gomez e Matheus Nunes.

