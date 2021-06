Haaland e Chelsea teriam princípio de acordo, diz imprensa inglesa Atacante norueguês do Borussia Dortmund teria acertado termos pessoais com o atual campeão da Champions League

Segundo o Transfer Window Podcast, da Inglaterra, o atacante norueguês Erling Braut Haaland, do Borussia Dortmund, teria um princípio de acordo com o Chelsea. O jogador e o atual campeão da Champions League já teriam acertado termos pessoais.

Erling Braut Haaland é um dos nomes que mais balançam com a janela de transferências nesta temporada. O jogador teria, supostamente, dado o seu ‘ok’ para o Chelsea, que ainda precisa negociar os valores de transferência com o Borussia Dortmund.

Segundo o jornalista Ian McGarry, responsável por dar a notícias do suposto acordo de Haaland com o Chelsea, o jogador já acertou os termos pessoais de contrato com a equipe inglesa. Ainda assim, o empresário do jogador Mino Raiola, ainda terá grande atuação na transferência.

O Chelsea busca a contratação de um atacante nesta janela de transferências e, além de seguir atrás de Erling Braut Haaland, também estaria monitorando a situação de Harry Kane, capitão do Tottenham, seu rival londrino, que deixa deixar o clube.

A concorrência que o Chelsea irá enfrentar é grande, visto que o Borussia Dortmund vê gigantes do futebol mundial buscando a contratação de Haaland. Clubes como Real Madrid, Manchester City, Manchester United e Barcelona já demonstraram interesse no atacante.

