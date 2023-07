Haaland decide e City vira sobre Yokohama ne pré-temporada; Chelsea e United vencem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 9:32 Compartilhe

Buscando uma nova motivação após conquistar praticamente tudo na temporada passada (Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Inglês e Copa da Liga Inglesa), o Manchester City não teve um início de pré-temporada tranquilo. O time de Pep Guardiola sofreu, mas venceu o Yokohama por 4 a 3, neste domingo, no National Stadium, em Tóquio.

Já sem Ilkay Gündogan, contratado pelo Barcelona, e com um time alternativo, o Manchester City teve um início sonolento de partida, diferente do Yokohama, que, vive o seu pior momento no Campeonato Japonês, vindo de duas derrotas consecutivas, e usou como motivação enfrentar um dos melhores times do mundo e para abrir 2 a 0 de vantagem, nada que surpreendesse Pep Guardiola. O treinador já havia falado que seria um jogo complicado.

“Assisti Yokohama jogar e gosto muito do que vejo. Talvez porque estamos no mesmo grupo de futebol – o City Football Group – eles estão fazendo um trabalho muito bom. Será muito difícil para nós porque eles são muito agressivos. Eles são dinâmicos em seu processo, na construção, em tudo o que fazem. Eu gosto disso. Eu digo uau”, afirmou.

O Yokohama é um time recheado de brasileiro e foi um deles o responsável por tirar o zero do marcador. Anderson Lopes, ex-Athletico-PR e Avaí, recebeu dentro da área e chutou para defesa de Ortega. Ele mesmo pegou a sobra e fez 1 a 0, aos 28 minutos. O segundo saiu aos 37 com Matsubara.

Invés de se desestabilizar com o segundo gol, o Manchester City cresceu e reagiu ainda no primeiro tempo. Aos 40, Álvarez cruzou e Stones mandou no ângulo. Três minutos depois, foi a vez do argentino deixar tudo igual em um belo chute de primeira.

No segundo tempo, Pep Guardiola colocou boa parte de seus titulares, aí a história foi outra. Logo aos sete minutos, Haaland recebeu de Foden e colocou o Manchester City à frente do marcador. Rodri, aos 27, fez o quarto.

Mas a partida reservou mais emoção para o final. Aos 40, Inoue marcou pelo Yokohama, que ensaiou uma pressão no fim, mas foi castigado. Haaland mostrou o seu faro de artilheiro para confirmar a vitória do Manchester City, já nos acréscimos, por 5 a 3.

MAIS JOGOS

Dentre os times ingleses, Manchester United e Arsenal estiveram em campo na noite do último sábado, em amistoso disputado no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos. O time de Casemiro e Antony levou a melhor sobre a equipe de Gabriel Jesus, Martinelli e Magalhães por 2 a 0, com gols de Bruno Fernandes e Sancho.

Os times ainda fizeram uma disputa por pênaltis, pré-combinada, que também foi vencida pelo Manchester United por 5 a 3. Casemiro, Dalot, Lindelöf, Rashford e Eriksen converteram para o lado vencedor. Odegaard, Trossard e Jorginho marcaram pelo Arsenal, enquanto Fábio Vieira jogou para fora.

Ainda nos EUA, o Chelsea, de Thiago Silva e Andrey Santos, venceu o Brighton por 4 a 3, de virada, com gols de Mudryk, Nkunku, Gallagher e Jackson, Um dos gols do adversário foi marcado por João Pedro, ex-atacante do Fluminense.

