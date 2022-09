Haaland bate recorde na Premier League com seu segundo hat-trick consecutivo

O Manchester City goleou o Nottingham Forest por 6 a 0 com três gols de Erling Haaland, que chegou a 9 em cinco jogos, tornando-se o jogador que mais rápido marcou dois hat-tricks no campeonato inglês.

O norueguês precisou de apenas 5 jogos, bem menos que os 21 de Demba Ba, que tinha o melhor registro até agora.

Com 9 gols em 5 jogos, Haaland supera os números do argentino Sergio Agüero no City e Mick Quinn no Newcastle (8).

Depois do que conseguiu no sábado passado contra o Crystal Palace (4-2), este foi o segundo hat-trick consecutivo de Haaland.

O que não conseguiu melhorar foi o tempo que levou para marcar os gols, já que nesta quarta-feira precisou de 28 minutos, enquanto que no sábado o fez em apenas 19 minutos (62, 70 e 81).

Atrás na artilharia está o sérvio Aleksandar Mitrovic, do Fulham, autor de cinco gols.

— Artilharia após os jogos da 5ª rodada da Premier League:

9 gols: Haaland (Manchester City)

5 gols: Mitrovic (Fulham)

4 gols: Kane (Tottenham), Rodrigo (Leeds), Zaha (Crystal Palace)

3 gols: Díaz (Liverpool), Gabriel Jesus (Arsenal), P. Gross (Brighton), Martinelli (Arsenal), Ødegaard (Arsenal), Roberto Firmino (Liverpool), Sterling (Chelsea)

