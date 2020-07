Haaland aparece com camisa do Corinthians em rede social para agradecer mensagens de aniversário Jogador do Borussia Dortmund completou 20 anos na última semana e agradeceu mensagens de fãs ao redor do mundo usando uma camisa do clube paulista

Haaland no Corinthians? Quem segue o craque do Borussia Dortmund no Instagram pode ter levado um susto neste domingo. O jogador norueguês apareceu na rede social para agradecer aos fãs que o mandaram mensagem na última terça-feira, quando completou 20 anos. O fato curioso foi por conta da camisa que o atleta usava: a do Timão.

– Gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de saudação – disse Haaland, que completou:

– Li tudo com cuidado e escolhi alguns para compartilhar em minhas histórias.

Eu os achei muito gentis e criativos, em especial esses dois, que receberão camisas autografadas.

Rapidamente o nome do jogador virou assunto nas redes sociais. No Twitter, torcedores do Corinthians brincaram com a situação e disseram que o jogador teria que brigar por vaga no ataque do time de Tiago Nunes.

– Haaland será um bom reserva pro Jô e vai ter que brigar com o Boselli por uma vaga no banco do Corinthians – disse um internauta.

