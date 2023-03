Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 18/03/2023 - 22:42 Compartilhe







Uma música publicada pelo atacante Erling Haaland causou alvoroço nas redes sociais, neste sábado. Após marcar três gols na vitória sobre o Burnley, o norueguês postou a canção “ABC”, do Jackson 5, e torcedores brasileiros brincaram com a eliminação do Vasco na Copa do Brasil.

Na publicação, Haaland postou um vídeo editado com várias imagens de si, com “ABC” ao fundo. Torcedores brasileiros não perderam tempo e tiraram sarro do Vasco, que caiu para o time potiguar no meio da semana. O próprio clube do Rio Grande do Norte comentou na postagem.

Torcedores do Flamengo também não perdoaram e zoaram os rivais nos comentários. Páginas ligadas ao Vasco também comentaram e entraram na brincadeira. Um perfil relacionado ao Cruzmaltino respondeu que Mbappé é melhor que o norueguês, em provocação ao atacante do Manchester City.

Na última quinta-feira, o Vasco ficou no 0 a 0 com o ABC, em São Januário. Nos pênaltis, Pedro Raul e Orellano desperdiçaram as cobranças e o clube potiguar avançou no torneio. O Cruzmaltino volta a campo neste domingo, no segundo jogo da semifinal do Carioca, no Maracanã.

????????? Por isso o Mbappe é melhor

