Há um mês sem contar com Gabigol, Flamengo vê atacantes brilharem e marcarem 100% dos gols no período Gols de Bruno Henrique, Pedro, Rodrigo Muniz e Vitinho suprem a ausência do camisa 9 e garantem ao Flamengo bom aproveitamento no início do Brasileirão e da Copa do Brasil

Neste domingo, ao entrar em campo para enfrentar o Juventude, o Flamengo completará um mês sem contar com Gabigol. A importância do camisa 9 e sua liderança no time já são conhecidas e, portanto, a ausência é sentida. Contudo, os demais atacantes estão ocupando a lacuna com sucesso, e marcaram 100% dos gols do Rubro-Negro desde que Gabi passou a desfalcar a equipe de Ceni.

O último jogo de Gabi no Flamengo foi em 27 de maio, contra o Vélez Sarsfield na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Foi, também, a última vez que a equipe de Rogério Ceni não marcou gols: empate em 0 a 0 no Maracanã.

+ Confira os resultados e a classificação do Campeonato Brasileiro!



De lá para cá, foram seis partidas (cinco vitórias e uma derrota) com 10 gols de Pedro, Rodrigo Muniz, Vitinho ou Bruno Henrique. Veja mais detalhes abaixo!

À disposição de Tite na Copa América, Gabriel Barbosa perdeu os últimos quatro jogos devido à Seleção Brasileira. As ausências anteriores se deram diante de um quadro viral, que o tirou da estreia do Brasileirão, e da sua não apresentação ao clube em Curitiba, quando perdeu um jogo da Copa do Brasil.

Com o Brasil avançando na Copa América, Gabigol seguirá ausente dos jogos do Flamengo. A decisão do torneio de seleções está marcada para 10 de julho.

Neste período sem o camisa 9, Bruno Henrique cresceu de rendimento e tem sido o jogador mais decisivo do Flamengo com quatro gols e uma assistências. Já Rodrigo Muniz, que ganhou chances na ausência de Gabi e também de Pedro, na Seleção Olímpica e com Covid-19, também marcou quatro gols.

Os demais gols foram de Vitinho e Pedro – um para cada -, que ainda ajudaram com três e uma assistências, respectivamente. Gerson e Matheuzinho, com um e dois passes para gols, são os ‘intrusos” entre os atacantes do Flamengo, que têm novo desafio neste domingo, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi.

A SEQUÊNCIA DE SEIS JOGOS DO FLAMENGO SEM GABRIEL BARBOSA:

30/5 (Desfalque após apresentar quadro viral)

Flamengo 1×0 Palmeiras – 1ª rodada do Brasileirão

Gol: Pedro

Assistência: Bruno Henrique

10/6 (Não se apresentou após servir a Seleção Brasileira)

Coritiba 0x1 Flamengo – Ida da terceira fase da Copa do Brasil

Gol: Rodrigo Muniz

Assistência: Vitinho

13/6 (A serviço da Seleção Brasileira na Copa América)

Flamengo 2×0 América-MG – 2ª rodada do Brasileirão

Gols: Bruno Henrique e Rodrigo Muniz

Assistências: Vitinho (2)

16/6 (A serviço da Seleção Brasileira na Copa América)

Flamengo 2×0 Coritiba – Volta da terceira fase da Copa do Brasil

Gols: Vitinho e Bruno Henrique

Assistências: Gerson e Matheuzinho

19/6 (A serviço da Seleção Brasileira na Copa América)

Flamengo 2×3 Bragantino – 5ª rodada do Brasileirão

Gols: Rodrigo Muniz (2)

Assistência: Matheuzinho

23/6 (A serviço da Seleção Brasileira na Copa América)

Flamengo 2×1 Fortaleza – 6ª rodada do Brasileirão

Gols: Bruno Henrique (2)

Assistência: Pedro

E MAIS:

Veja também