Há um ano, Mateus Gonçalves marcava seu primeiro gol no Ceará O 'Raio' fez o tento de abertura no compromisso disputado em Fortaleza onde o Vozão derrotou por 2 a 0 o Palmeiras, na época líder do Brasileirão

O atacante Mateus Gonçalves vive constante provação no Ceará embora tenha

gols importantes ao longo de seu um ano de clube. O camisa 7 soma cinco gols que foram decisivos para o Ceará no Campeonato Brasileiro do ano passado, período em que a equipe brigava contra o rebaixamento o qual conseguiu evitar apenas na reta final.

Seu primeiro gol na temporada 2020 foi no empate emocionante com o Bahia, pela Copa do Nordeste. Apesar de ser considerado pela torcida uma válvula de escape no ataque, hoje, o atacante ainda não teve sequência com Guto Ferreira, e não foi relacionado para a semifinal por opção técnica.

A vitória contra o Ferroviário veio num jogo pegado e o Ceará levou alguns sustos. Guto mexeu na equipe e justamente foi questionado o fato de não ter uma peça de velocidade no banco. Velocidade essa uma das características do atacante que comemora nesta segunda-feira (20) um ano do seu primeiro gol pelo Vozão.

Na partida diante do líder Palmeiras, na ocasião, Mateus Gonçalves marcou o primeiro gol da equipe nordestina em jogo que terminou com a vitória do Alvinegro de Porangabuçu por 2 a 0 na Arena Castelão. Antes, Mateus havia balançado as redes contra o Fluminense, mas teve o gol anulado pelo VAR.

Na atual temporada, o atacante soma 11 partidas tendo o retrospecto de seis vitórias e cinco empates já que não entrou em campo no clássico com o Fortaleza. No pós-pandemia, Mateus entrou no segundo tempo da vitória sobre o Barbalha por 5 a 0, atuando os 20 minutos finais.

Nesse momento, Mateus Gonçalves demonstra tranquilidade e, a espera de uma sequência pelo Vozão, entende que a receita é seguir trabalhando nas atividades de grupo e inspirar a confiança do treinador em acioná-lo.

– Imagino que, pra comissão técnica, olhar pro banco e ver jogadores comprometidos, esperando sua oportunidade, é muito gratificante. Nada resiste ao trabalho – disse o camisa 7.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também