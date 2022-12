Há sete anos na Europa, Samuca vibra com evolução em Portugal: ‘Me sinto em casa’

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/12/2022 - 19:31 Compartilhe





O lateral-direito Samuca atua pela sétima temporada no futebol europeu, mais precisamente em Portugal. Atualmente no FC Ferreiras, o defensor também já passou por Quarteirense e Almancilense.

Em busca de evoluir na temporada, Samuca se vê em casa e pronto para alçar voos maiores.

– A temporada tem sido positiva, já estou sete anos fora do Brasil e bem acostumado com o futebol europeu, vim para ter mais oportunidades e gostava do estilo de jogo aqui. Eu espero seguir somando bons números individuais e coletivos – afirmou o atleta.





– Quero continuar com o mesmo foco que sempre tive em toda minha trajetória no futebol. Trabalhando muito, só assim se alcança o sucesso – acrescentou.

Embora esteja há muito tempo em Portugal, Samuca ainda não pensa em voltar a atuar em algum clube brasileiro por enquanto.

– Por acaso não penso, gosto do estilo de vida e futebol daqui. Mas nunca se sabe do futuro, havendo uma boa proposta, poderia pensar e voltar – finalizou.

