‘Há resistência’, diz Cleo Pires sobre aceitação do público a artistas com várias habilidades

Assim como vários famosos, Cleo Pires gosta de abrir caixinhas para conversar com seus seguidores. Nesta quinta-feira (28), não foi diferente. “Qual a dificuldade de ser artista no Brasil?”, perguntaram.







“Aqui no Brasil existe uma resistência com artistas que fazem mais de uma coisa, por exemplo, cantar, atuar, escrever, pintar, enfim. O que eu acho muito estranho porque eu acho que a arte tem essa capacidade de ser múltipla, agregadora. Em muitos lugares do mundo se vive assim artisticamente, mas aqui as pessoas criam bloqueio quando veem um artista fazendo uma outra arte diferente daquela que as pessoas estão acostumadas a ver.

É possível que Cleo estivesse falando da própria carreira. Cleo é modelo. Ela, como artista, é atriz, cantora e escritora. Seu primeiro livro, intitulado “Todo mundo que amei já me fez chorar”, traz contos sobre relacionamentos tóxicos.