Há razão para continuar com cortes nas taxas na reunião de dezembro, diz dirigente do BCE

Estadão Conteúdo 02/12/2024 - 13:55

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Finlândia, Olli Rehn, disse que há razões para continuar a cortar mais taxas de juros na próxima reunião do BC europeu, que acontece em dezembro, em discurso nesta segunda-feira, 2. Na ocasião, Rehn afirmou que a política monetária segue restritiva, mas não determinou qual será o ritmo de cortes e mencionou que aguardará novos dados econômicos.

Rehn pontuou que a inflação da zona do euro diminuiu significativamente e agora está se estabilizando perto da meta de 2%.

“A zona do euro conseguiu sustentar um crescimento positivo, e os níveis de emprego permaneceram robustos”, explicou o dirigente.