Há previsão de chuvas isoladas em Minas Gerais e no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê pancadas de chuva localizadas, “especialmente no período da tarde ou noite” sobre o centro-sul e oeste de Minas Gerais. O calor do verão e a umidade do ar favorecem a precipitação. No Espírito Santo, a previsão é de tempo parcialmente nublado em todo estado com pancadas de chuva isoladas ao sul.

De acordo com o instituto, os dois estados foram os mais carregados pelas chuvas que ocorreram desde o dia 17 de janeiro, por causa da passagem de uma frente fria vinda do litoral fluminense e por causa do calor e umidade presentes no continente, típico da estação do ano.

Boletim da Defesa Civil de Minas Gerais divulgado neste domingo (2) contabiliza que 45,2 mil pessoas estão desalojadas de suas residências no momento por causa das chuvas e que outras 8,2 pessoas perderam casa. Cinquenta e seis óbitos foram confirmados e há 68 pessoas feridas.

No Espírito Santo, o número de desalojados era 12,7 mil pessoas e mais de 2 mil pessoas estavam desabrigadas conforme o último boletim extraordinário da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil . Até a quinta-feira (30/1), nove pessoas morreram, dez pessoas estavam feridas e uma desaparecida. O Boletim Estadual de Proteção e Defesa Civil publicado ontem (1/2) não indicou alertas e nem avisos para o estado.