Há possibilidade de manifestação em tribunal do Cade, lembra BR Distribuidora

A BR Distribuidora afirma que há possibilidade de manifestação no processo aberto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) contra a companhia e outras do ramo de combustíveis.

Segundo comunicado na noite desta quarta-feira, 3, a BR reforça que o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica do Cade ainda analisará os autos do processo aberto pela Superintendência Geral do órgão, “podendo concordar ou não com o posicionamento, havendo possibilidade de outras manifestações da companhia no referido processo e ainda, eventualmente, de discussão do tema na esfera judicial.”

Também a BR diz que teve início a etapa de processo administrativo contencioso e contraditório sobre o processo, mas que ainda não foi intimada a apresentar sua defesa.

O Cade investiga as empresas BR Distribuidora, Raízen e Air BP, além da administradora do aeroporto de Guarulhos, GRU Airport, por suspeita de barrar a entrada de concorrentes no fornecimento de querosene de aviação.

“A companhia informa que sempre colaborou com o Cade e reforça que pauta sua atuação pelas melhores práticas comerciais e concorrenciais com ética e respeito aos seus clientes, exigindo o mesmo comportamento de seus parceiros comerciais”, completa o comunicado.