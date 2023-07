Há possibilidade de economia expandir e evitar crise forte, aponta equipe técnica do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 15:58 Compartilhe

A equipe técnica (staff) do Federal Reserve (Fed) analisou que existe possibilidade da economia dos Estados Unidos continuar expandindo e evitar uma crise forte – e esta chance teria probabilidade quase semelhante ao cenário atualmente previsto, de recessão leve no final do ano. A análise foi revelada pela ata da última reunião monetária, divulgada nesta quarta-feira, 5.

A equipe, contudo, manteve seu cenário base de que os efeitos do aperto nas condições de crédito bancário, somados à política monetária restritiva, devem levar a uma desaceleração no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste e no próximo trimestre. No quarto trimestre, a economia apresentaria contração e continuaria caindo no primeiro trimestre de 2024, o que configuraria recessão no país. Após este período, os Estados Unidos teriam recuperação moderada na atividade econômica entre 2024 e 2025.

Também de acordo com o documento, a taxa de desemprego deve subir neste ano, atingir pico em 2024 e manter este nível até 2025.

A equipe ainda reiterou que os riscos de inflação elevada e persistente são predominantes nas projeções para os Estados Unidos, tendo maior probabilidade do que os cenários de inflação baixa nos próximos meses.

Os técnicos inda preveem que os efeitos de um esperado aperto maior nas condições de crédito bancário, em meio a condições financeiras já apertadas, devem levar a uma recessão moderada a partir do quarto trimestre deste ano.

