Há maior probabilidade de corte de juros antes das férias de verão, diz Nagel, do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, disse nesta sexta-feira (22) que é cada vez mais provável que o BCE reduza suas principais taxas de juros nos próximos meses. “É crescente a probabilidade de vermos um primeiro corte de juros antes das férias de verão”, disse Nagel, durante webcast promovido pelo MNI. Nagel ressaltou, porém, que um eventual corte de juros em junho é mais provável do que em abril, quando o BCE voltará a se reunir. Fonte: Dow Jones Newswires.

