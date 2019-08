Há grupo de trabalho para relicitação de estradas no PR, diz Ratinho Júnior

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), afirmou nesta terça-feira, 13, que já existe um grupo de trabalho junto ao Ministério da Infraestrutura debruçado nos projetos de licitação de rodovias paranaenses em 2021. De acordo com ele, o pacote envolverá as estradas do Anel de Integração, licitadas na década de 1990 e cujas concessões se encerram em 2021, e também outros três trechos rodoviários (das PR-323, PR-280 e PR-092). Com isso, o Estado aumentará sua malha rodoviária concedida de 2,5 mil quilômetros para 4,1 mil quilômetros.

Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, essas licitações serão feitas “sob nova ótica”. “O que podemos esperar? Melhores contratos, que vão trazer mais investimentos, e provavelmente, tarifas mais baixas”, afirmou.

Freitas e Ratinho Júnior participaram de coletiva de imprensa na B3, na capital paulista, após a licitação de três terminais portuários pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Também no evento, Freitas e Ratinho Júnior assinaram um convênio de delegação de competência relacionado ao Porto de Paranaguá (PR).

Por meio desse documento, a autoridade portuária de Paranaguá fica autorizada a realizar procedimentos que antes eram de responsabilidade federal, como elaborar editais e realizar licitações de arrendamentos.