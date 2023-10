Há espaço significativo de primário em relação às metas de 2023, diz secretário do Tesouro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2023 - 12:05 Para compartilhar:

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta sexta-feira, 27, que observando as metas fiscais para o ano de 2023, ainda há espaço significativo de primário. Ele citou os dados do último boletim bimestral, divulgado em setembro, que apresenta a previsão de déficit primário de R$ 141,4 bilhões em 2023.

“Olhando o ponto de vista de metas autorizadas há um espaço significativo (de primário)”, disse o secretário durante entrevista coletiva sobre os dados do Resultado do Tesouro Nacional.

A previsão de déficit primário equivale a 1,3% do PIB, mas a meta autorizada é de R$ 216,4 bilhões de rombo – nos valores ajustados do último relatório bimestral. A equipe técnica da Fazenda tem insistido que o governo ainda mira um déficit de 1,0% do PIB em 2023.

