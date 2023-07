Há demanda importante por biocombustíveis e Brasil é protagonista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 13:15 Compartilhe

São Paulo, 31 – O Brasil pode se beneficiar da demanda mundial por biocombustíveis, com a soja e o milho se destacando no setor energético. A avaliação é de Felipe Marques, diretor financeiro da Boa Safra Sementes.

“Estive nos Estados Unidos e fiquei surpreso com a briga pelo biodiesel, a demanda. O milho para o etanol e a soja para o diesel, é uma nova demanda que nem sei onde podem chegar. Além dos alimentos, essas commodities vieram para competir no mundo de energia. A capacidade é imensa, e vemos o Brasil como protagonista para suprir essa demanda”, afirmou Marques, durante participação no evento Nomos Agro Summit, na manhã desta segunda-feira, 31.

O executivo diz que o Brasil também pode se beneficiar da exportação de milho por conta das questões geopolíticas entre Estados Unidos e China, o que deixa os americanos mais concentrados no mercado interno. “Milho é mais sensível, tem volatilidade, mas nos últimos anos vem competindo com a soja em rentabilidade e tem mais potencial de crescimento”, afirma.

Sobre a Boa Safra, Marques disse que toda a estratégia da empresa está alocada em crescimento e com foco em conseguir navegar pelo momento de mudança de preços.

