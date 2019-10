Há acordo para não haver pedido de vista de nova versão da reforma, diz senadora

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), reforçou um acordo para garantir que a reforma da Previdência seja concluída ainda nesta terça-feira, 1º de outubro, no colegiado e seguirá para o plenário da Casa no mesmo dia.

Pelo acordo, os senadores não farão um pedido de vista – mais tempo para análise – da nova versão do relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

A CCJ deve votar a nova versão do parecer de Jereissati neste início de tarde.

Na sequência, os senadores votarão destaques em separado, ou seja, novas tentativas de alterar a proposta.