Há 92% de chance de chuva na véspera de ano-novo em SP

O fim do ano de 2024 deve ser chuvoso nas Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, conforme previsão da empresa de meteorologia Climatempo. Desde quinta-feira, uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se formou, provocando chuvas fortes. A expectativa é de que este cenário se mantenha neste domingo, 29 e na segunda, 30.

Na capital paulista, a previsão é de 92% de chance de chuva no dia 31, Virada do Ano, mas ela deve se concentrar no período da tarde. Há chances de chuva no réveillon, à noite, no litoral norte.

Conforme a Climatempo, este é o “segundo evento de ZCAS registrado no ano, prometendo acumulados expressivos de precipitação e desempenhando papel importante no encerramento de 2024 com um cenário de chuvas volumosas”. O sistema meteorológico é marcado pela alta nebulosidade.

São esperados acumulados de chuva superiores a 100 milímetros, podendo chegar a até 150 em algumas regiões. O centro-sul de Minas, o norte de São Paulo e o Rio devem concentrar maiores volumes no Sudeste.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.