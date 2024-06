Há 9 anos sem sexo, Lenny Kravitz já namorou cantora famosa e modelo brasileira

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 04/06/2024 - 11:45 Para compartilhar:

O cantor Lenny Kravitz, de 60 anos, deixou algumas pessoas chocadas ao revelar que está há nove anos sem ter relações sexuais. Em entrevista ao jornal The Guardian, Kravitz contou que a decisão de não fazer sexo está ligada ao fato de não ter tido nenhum relacionamento sério durante o período.

Ele ainda revelou que está a espera de voltar às práticas sexuais com alguém com quem tenha uma relação especial. Lenny Kravitz relacionou o processo de celibato à crença espiritual. “Eu me acostumei muito com os meus hábitos, com a minha maneira de viver”, enfatizou.

Há 9 anos sem sexo, Lenny Kravitz teve uma vida amorosa bastante agitada. Ele já namorou cantora famosa, modelo brasileira e atriz. A nossa reportagem lista abaixo. Confira!

Lisa Bonet

A atriz Lisa Bonet é ex-esposa de Lenny Kravitz com quem teve uma filha, Zoe Kravitz. Os dois foram casados por seis anos até se divorciarem em 1993.

Madonna

Nos anos 90, Madonna teve um affair com o cantor Lenny Kravitz. Na época eles negaram o envolvimento, porque ele estava em uma relação, mas anos depois a rainha do pop assumiu que teve um caso com o famoso.

Natalie Imbruglia

Natalie Imbruglia, famosa por sua música “ Torn ”, teve um relacionamento com Lenny Kravitz entre os anos de 1998 e 1998.

Kylie Minogue

A cantora australiana Kylie Minogue teve um breve romance com o cantor nos anos 90.

Vanessa Paradis

A atriz e cantora francesa Vanessa Paradis e o Lenny Kravitz ficaram juntos antes de seu relacionamento com Johnny Depp com quem teve dois filhos, Lily-Rose e Jack.

Adriana Lima

Kravitz e a modelo brasileira Adriana Lima ficaram noivos, mas terminaram o relacionamento em 2003. Eles se conheceram em um ensaio que ela fez para a revista norte-americana Vibe , em março de 2001.

Nicole Kidman

A atriz Nicole Kidman chegou a ficar noiva de Lenny Kravitz . Os dois terminaram o relacionamento depois de uma briga por causa de sua fama de mulherengo do cantor.