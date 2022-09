Há 4 anos no Real Madrid, Vinícius Júnior obtém cidadania espanhola

AFP 05/09/2022 - 12:19 Compartilhe

O atacante Vinícius Júnior, que há quatro anos atua no Real Madrid, obteve cidadania espanhola, anunciou nesta segunda-feira o clube merengue, o que faz com que o brasileiro libere uma vaga de jogador extracomunitário no elenco.







“Nosso jogador brasileiro Vinícius Júnior jurou a Constituição Espanhola na última sexta-feira, 2 de setembro, então a partir desse momento ele também possui a nacionalidade espanhola”, afirmou o Real Madrid em um breve comunicado.

Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e formado pelo Flamengo, Vinícius chegou ao Real Madrid em 2018 por 45 milhões de euros.

Desde então, ele foi ganhando espaço até se tornar uma peça fundamental no ataque merengue ao lado do francês Karim Benzema.

O Real Madrid já viajou a Glasgow, onde enfrenta na terça-feira o Celtic, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

