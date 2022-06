Há 20 anos, golaço de Ronaldinho ‘na madrugada’ classificou o Brasil

Há exatos 20 anos, durante a madrugada brasileira, Ronaldinho Gaúcho fez o Brasil explodir com um dos gols mais marcantes de sua carreira, na vitória por 2 a 1 da Seleção Brasileira sobre a Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2002, no caminho da conquista do Penta. Michael Owen colocou o time inglês na frente aos 23 minutos do primeiro tempo, enquanto que Rivaldo empatou aos 45. O gol salvador, em cobrança de falta que pegou o goleiro Seaman de surpresa, saiu aos cinco minutos do segundo tempo.





A bola partiu do lado direito da intermediária do ataque brasileiro e, com uma curva incrível, morreu no ângulo direito do gol da Inglaterra. A equipe comandada por Luiz Felipe Scolari foi a campo no Shizuoka Stadium Ecopa, no Japão, com Marcos, Lúcio, Roque Júnior e Edmílson; Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Rivaldo e Roberto Carlos; Ronaldinho e Ronaldo (Edílson).

Em 2018, em participação no programa Resenha, da ESPN Brasil, Ronaldinho admitiu que errou o chute que classificou o Brasil para a semifinal.

– Chutei, mas não era para ir onde foi. Mas graças a Deus foi. Era para ir no primeiro pau, mas pegou a curva e enganei ele (Seaman). A intenção era de chutar no gol, mas não ali – afirmou o ex-jogador.

Logo depois do gol, aos 12 minutos da etapa final, Ronaldinho foi expulso pelo árbitro mexicano Felipe Rizo por ter dado uma solada em Mills. Ele não tinha nem cartão amarelo e acabou suspenso da semifinal, contra a Turquia. O Brasil superou os turcos por 1 a 0 e conquistou o título na final, contra a Alemanha.

E MAIS:

E MAIS: