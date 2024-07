Há 18 anos como vocalista do Kiloucura, Junior Swing relembra problema em sua estreia no grupo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2024 - 21:32 Para compartilhar:

Donos de alguns dos maiores hits do pagode romântico nos anos 1990/ 2000, o grupo Kiloucura promete esquentar a temperatura com seu novo sucesso “Senhorita”. Usando e abusando de elementos como cavaquinho, percussão e violão para dar sonoridade, a canção será posta em rotação no formato de single e vídeo a partir desta sexta-feira, 19, com direito até mesmo a dancinha.

“Essa música tem uma pegada bem alegre. Ela exalta os encantos das mulheres, que tem o poder de nos enfeitiçar e até enlouquecer”, afirma o vocalista Junior Swing, em entrevista para o site IstoÉ.

O artista relembrou um problema doloroso que viveu em sua primeira vez com o grupo.

“Minha história com o Kiloucura começou em 2006, quando pintou o convite para fazer um teste pra entrar no grupo. Fiquei um pouco relutante porque não vim do samba e do pagode, minha parada sempre foi dançar, eu tinha até um grupo de dança e depois uma banda de Axé. Mas vim para o Rio de Janeiro fazer essa audição. E assim que cheguei aqui, desci do ônibus, quebrei o pé”, contou ele.

“A minha sorte é que, por incrível que pareça, tinha um Centro ortopédico ali bem perto. Então fui lá, passei pelo atendimento, engessaram o meu pé e então segui para o meu teste”, acrescentou o cantor, que inicialmente foi reprovado pelos produtores musicais da audição.

“O resultado num primeiro momento não foi nada favorável. Mas o empresário do Grupo, o Araken Barbosa, já bastante reconhecido e respeitado na cena, enxergou um potencial em mim e resolveu apostar. Então ele insistiu para que eu fosse aprovado. E ficasse no grupo”, continuou o vocalista, que está completando 18 anos entoando os maiores sucessos do grupo.

“É uma história e ao mesmo tempo uma escola, onde adquiri um aprendizado muito maravilhoso no pagode, que me conquistou e vai seguir comigo eternamente. Meu início no grupo não foi nada fácil, principalmente porque não fiz parte da formação original, mas tenho o orgulho de ter eternizado na minha voz sucessos do Kiloucura como ‘Eu Te Amo’ e ‘Pela Vida Inteira’, entre outros que são sucessos até hoje nas festas do Brasil inteiro. E costumo dizer sempre que, apesar de não ser a primeira formação, o grupo sempre manteve a sua essência”, pontuou Junior, que hoje divide o palco com Marquinhos (Percussão) e Bruno (Cavaco).

Para a nova música, “Senhorita”, o grupo traz um toque de romantismo e admiração, com um tempero apimentado e bem “caliente” de um casal, que por mais que não queira se apaixonar, sempre que se esbarra “Pega Fogo”.

“Todo mundo vive, ou já viveu algo parecido com o que cantamos nessa letra. Além disso, é uma música com a cara do povo brasileiro, que gosta mesmo é de alegria e samba no pé. Então joga o sofá pro canto que ‘Senhorita’ vem aí”, avisou o pagodeiro.

Composta por Dree em parceria com Lery, e com produção musical e arranjos assinados por Willian Pereira, “Senhorita” faz parte do novo EP do grupo e abre uma sequência especial de lançamentos deles previstos para 2024. O clipe, ambientado num elegante Bar Louge, localizado em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, traz um clima sensual, descontraído e muito samba no pé.

“Estamos ansiosos para levar esse som aos lares, festas e baladas do nosso Brasil afora!”, confessa o grupo, sobre lançamento que chega como mais uma grande aposta da Labidad Music.

Um dos principais grupos de pagode do Brasil, o Kiloucura, que começou a sua trajetória musical em 1997 passou por algumas mudanças em sua formação original, até chegar nos componentes atuais. Ao longo de todos esses anos eternizaram sucessos como “Pela Vida Inteira”, “Meu Casamento”, “Conversa Fiada”, “Mulher da Minha Vida”, “Eu Te Amo”, entre outros.

