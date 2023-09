Há 11 jogos sem vencer, ABC demite técnico Allan Aal após empate na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 23:32 Compartilhe

Após novo tropeço em casa na Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do ABC decidiu pela saída do técnico Allan Aal. A decisão foi tomada após o empate por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, neste sábado, no Frasqueirão, em Natal (RN). O jogo foi marcado por protestos da torcida, que levou faixas com os dizeres “diretoria omissa” e “elenco fracassado”.

“A diretoria abecedista conversou com o treinador Allan Aal e, em comum acordo, ficou definida a não permanência do técnico no comando do Mais Querido. O ABC agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso para a sequência de sua carreira”, comunicou o ABC.

Enquanto procura por um novo comandante, o ABC será comandado por Jonidey Tostão, auxiliar técnico fixo.

Allan Aal chegou ao ABC em maio para substituir Fernando Marchiori. Em 19 jogos, foram duas vitórias, nove empates e oito derrotas. O ABC está há 11 jogos sem vencer, sendo seis empates e cinco derrotas. O último triunfo foi em 1º de julho, quando fez 2 a 0 no Avaí fora de casa.

Com a campanha, amarga a lanterna (20º) da Série B com apenas 16 pontos. Já são quatro pontos de diferença para o 19º colocado e 11 do Avaí, primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 27 pontos.

Sem Allan Aal, o ABC volta a campo na quinta-feira, às 18h30, quando visita o Tombense, no Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), pela 27ª rodada. Foi justamente diante do adversário que o time potiguar conseguiu sua primeira vitória na competição ao fazer 1 a 0 em 23 de maio.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias